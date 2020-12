Presidente do Príncipe em Portugal para preparar relançamento da economia

Em declarações à agência Lusa, Filipe Nascimento, que em agosto tomou posse como presidente do governo regional do Príncipe, explicou, em declarações à agência Lusa, que com esta visita pretende estabelecer contactos institucionais com Portugal, nomeadamente com as autarquias geminadas com aquela região autónoma de São Tomé e Príncipe.

"Vim para dar início aos contactos para proporcionar, num futuro breve, um encontro com todas as câmaras geminadas com o Príncipe, com uma ou outra instituição e com o empresariado no sentido de responder às necessidades do país de retomar a economia depois do impacto forte que a covid-19 trouxe", disse Filipe Nascimento.

O encontro deverá ocorrer no início de 2021, previsivelmente em Portugal.

"A nossa economia assenta muito no setor do turismo e com a paralisação deste setor estivemos com os hotéis fechados e isto fez com que perdêssemos muitos rendimentos. Muitas famílias foram forçadas ao desemprego", disse.

De acordo com Filipe Nascimento, numa altura em que começam a reabrir os primeiros hotéis o objetivo é "mobilizar parceiros públicos e empresários para investir no Príncipe".

A ideia, sublinhou, é "conseguir devolver emprego e rendimentos às famílias".

"Sabendo que já há vacinas, é esperar que o turismo prossiga com uma velocidade normal e o Príncipe possa voltar a ter a sua economia dinâmica como teve até ao ano passado", acrescentou.

Filipe Nascimento disse ainda que o Governo tem neste momento "muitas dificuldades" em cobrar receitas por ausência de atividade económica, numa região com cerca de 7.000 mil habitantes e onde faltam vários serviços básicos, em áreas como a saúde ou da justiça.

A recuperação do emprego e o custo de vida na ilha são desafios importantes apontados pelo novo chefe do Governo regional.

"O preço dos produtos importados e vendidos no Príncipe está acima da média do preço a que são vendidos da ilha irmã de São Tomé, muitas vezes ao dobro do preço", disse.

Neste contexto, assinalou a importância de avançar com um "porto acostável para a dinamização do transporte marítimo de mercadorias e pessoas".

Tal obra, apontou, permitiria aumentar a concorrência e baixar o preço dos produtos.

Na área da saúde, assinalou a necessidade de conclusão do bloco hospitalar, que está em construção, bem como de dar às populações uma resposta em termos de especialidades médicas, que atualmente não existe.

Filipe Nascimento é um jovem quadro natural de Príncipe, de ascendência cabo-verdiana e formado em Direito em Portugal, que durante vários anos trabalhou na Câmara Municipal de Oeiras.

O novo presidente sucedeu a José Cardoso Cassandra e representa a União para a Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), que gere os destinos da região autónoma há 14 anos.