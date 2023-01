Presidente dos Agrupamento de Escolas Públicas pede mais investimento nos recursos humanos para a Educação

Os professores da FENPROF estão, esta terça-feira, em greve no distrito de Aveiro. É o segundo dia de paralisação, que se deverá manter ao longo do mês. Hoje prossegue também a greve convocada pelo STOP. Filinto Lima afirmou à RTP que, apesar de muitos alunos não terem aulas, a situação é muito heterogénea no país.