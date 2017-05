Presidente Executivo da ANA quer Montijo como "aeroporto 4.0"

Lusa 22 Mai, 2017, 16:08 | Economia

Na conferência crescimento da economia portuguesa: mitos e realidades, em Lisboa, o responsável informou que se "está a definir o conceito do aeroporto" do Montijo, uma solução que se avançar irá possibilitar 72 movimentos por hora, em vez dos cerca de 38 atuais apenas no aeroporto Humberto Delgado.

Carlos Lacerda referiu a sua vontade de fazer do Montijo um "aeroporto 4.0".

"Gostava de fazer disso uma bandeira", resumiu o responsável, lembrando as "poucas oportunidades de criar um aeroporto de raiz".

O dirigente afirmou a vontade de no Montijo, caso se oficializasse a escolha do local para o novo aeroporto, haver um elevado grau de eficiência, nomeadamente a nível da "otimização de processos" para que haja taxas aeroportuárias mais competitivas e captação de operações.

"Eficiência também para permitir uma operação muito rápida e para as companhias permanecerem pouco tempo" no aeroporto, acrescentou o empresário, precisando que as companhias aéreas de baixo custo permanecem, em média, 25 minutos.

O presidente executivo da ANA notou como os "aeroportos têm que ser máquinas afinadas, e qualquer distorção introduz um efeito muito grande na operação", sublinhando que não se pode "ter o tipo de situação" como problema no abastecimento de combustíveis de aeronaves, como se registou há cerca de duas semanas em Lisboa.

O responsável aproveitou ainda para notar o rácio registado na empresa que gere os aeroportos nacionais: "um milhão de passageiros para mil postos de trabalho".