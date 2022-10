Presidente executivo da Galp diz que sucessor manterá estratégia "inalterada"

"Não quero entrar em detalhes sobre a sucessão, nesta altura. Mas devo dizer que não há mudança de estratégia, a transformação que iniciámos e a estratégia que a administração abraçou comigo como CEO continua inalterada", afirmou Brown numa conferência telefónica com analistas, para apresentação dos resultados do terceiro trimestre da petrolífera, divulgados hoje antes da abertura do mercado.

"Por isso, claramente, acho que um sucessor será alguém capaz de continuar essa viagem e de continuar a transformação da Galp, do seu portefólio o e da forma como dirigimos internamente a empresa", acrescentou.

O ainda CEO da petrolífera portuguesa, que esteve no cargo durante dois anos, aproveitou a `conference call` para destacar a "excecional qualidade da equipa e dos ativos da Galp", afirmando que a empresa se tornou "menos rígida", mais "dinâmica" e "abraçou a transição energética".

Despedindo-se também dos analistas, muitos dos quais conhece há vários anos, desde a altura em que estava na Shell, Andy Brown deixou em aberto a possibilidade de um reencontro: "Nunca se sabe, pode haver uma terceira vez, vamos ver o que acontece a seguir", disse.

A Galp reportou hoje um lucro de 608 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%.