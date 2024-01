Presidente executivo da Global Media garante pagamento de salários na próxima semana

Na terça-feira, perante os deputados, José Paulo Fafe também lançou acusações de gestão danosa à equipa que geriu o grupo Global Media até 2020. Período em que Proença de carvalho estava a gerir.





Sabe-se agora que a empresa gestora do fundo que comprou a Global Media foi proibida de prestar serviços financeiros em pelo menos dois países da União Europeia. O jornal Público revela que, em 2018, a comissão de vigilância do setor financeiro do Luxemburgo lançou um alerta internacional.





Já em 2022 Espanha sinalizou esta empresa por não estar autorizada a prestar serviços de investimento. Posições de cautela, por parte destes países, em relação ao fundo que detém a maioria do capital do grupo Global Media.