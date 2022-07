Presidente Joe Biden afasta ideia de recessão nos EUA

"Penso que não teremos uma recessão", disse Joe Biden à comunicação social, segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP).

Para o chefe de Estado norte-americano, os bons números do emprego poderão contribuir para uma reversão do crescimento registado no primeiro trimestre do ano, quando contraiu 1,4% em valores anualizados.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, também expressou otimismo de que os EUA vão conseguir evitar uma recessão nos próximos meses, atribuindo-o a um mercado de trabalho saudável e aos gastos dos consumidores.

Em 19 de julho, apesar de considerar que um abrandamento económico é inevitável, Yellen referiu que uma recessão "não é compatível com o tipo de mercado de trabalho" registado no país.

O crescimento do produto interno bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre será divulgado na quinta-feira.

Em abril, o Departamento do Comércio estimou que a economia norte-americana contraiu 1,4% no primeiro trimestre, contra previsões de um crescimento de 1,1%.

É considerado que o um país está em recessão após dois trimestres consecutivos de crescimento negativo.