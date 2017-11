Presidente suíça aponta "crescimento económico notável" de Portugal

Lusa28 Nov, 2017, 13:41 | Economia

"Vocês mudaram a nível económico. Felicito Portugal pelo sucesso económico, vocês têm um crescimento económico que é verdadeiramente notável", destacou a chefe de Estado suíça, que hoje realiza uma visita oficial a Portugal, a convite do Presidente da República.

Doris Leuthard considerou que o Governo tem feito "um trabalho que vai na boa direção", em declarações à imprensa no Palácio de Belém, no final de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

A Suíça é o 10.º investidor no país e "quer fazer mais", sendo o terceiro parceiro comercial na Europa, comentou a Presidente da Confederação Suíça, para quem "há um potencial" para aprofundar o relacionamento.

"Espero que vamos aprofundar o dossiê para trabalharmos melhor juntos" em áreas como as energias renováveis ou a saúde, disse.

A Presidente suíça elogiou também a comunidade portuguesa que reside na Suíça, onde "é muito apreciada".

Doris Leuthard destacou ainda que António Guterres é o secretário-geral das Nações Unidas, o que mostra, mencionou, que Portugal tem "diplomatas e políticos de muito alta qualidade".

A responsável salientou ainda que Portugal e Suíça partilham valores semelhantes, nomeadamente na procura de "diálogo e de consensos" e o "respeito mútuo", mesmo quando há "tensões difíceis".

A Presidente suíça, que chegou a Lisboa num dia frio e chuvoso, comentou que trouxe consigo a chuva, "que era tão necessária depois desta seca, que também teve alguma responsabilidade na grande tragédia dos incêndios em Portugal".

A visita de Estado da Presidente da Confederação Suíça a Portugal começou hoje de manhã com uma cerimónia de deposição de uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões.

Após o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Doris Leuthard vai ser recebida no parlamento, onde terá um encontro com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

De seguida, a chefe de Estado suíça almoça com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio das Necessidades, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, antes de dar um passeio de elétrico por alguns dos bairros mais antigos de Lisboa.

Ainda esta tarde, a Presidente suíça visita a Fundação Champalimaud, e, à noite, participa num jantar oficial oferecido pelo Presidente da República, no Palácio Nacional da Ajuda.