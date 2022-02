Presidente turco pede aos empresários dos Emirados Árabes que invistam na Turquia

O chefe de Estado turco está desde segunda-feira na sua primeira visita oficial aos Emirados, depois de quase dez anos de rivalidade com este Estado produtor de petróleo, ao qual se aproximou recentemente.

"Como principais representantes do setor privado nos Emirados Árabes Unidos, estou certo de que compreendem os benefícios das parcerias comerciais e dos investimentos", disse Erdogan num encontro com investidores e responsáveis empresariais dos Emirados.

"A vontade dos estadistas é muito importante para que as relações entre a Turquia e os Emirados Árabes Unidos atinjam o nível que merecem", disse, "mas são vocês, os membros da comunidade empresarial, que vão perceber o potencial de ambos os países", insistiu.

Segundo o presidente turco, Ancara criou uma "legislação atraente" para investimentos e criação de negócios.

Na segunda-feira, a visita de Erdogan a Abu Dhabi ficou marcada pela assinatura de 13 acordos de cooperação e memorandos de entendimento, informaram as agências de notícias oficiais dos dois países.

Os acordos abrangem a área da saúde, indústrias, tecnologias avançadas, agricultura e transportes, entre outros, e foi também assinada uma carta de intenções de cooperação entre as indústrias de defesa, segundo a mesma fonte.

Erdogan reuniu-se também hoje com o líder do Dubai, o xeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, na Expo Dubai 2020, a primeira feira universal organizada no Médio Oriente.

A visita do Presidente turco segue-se à de novembro do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e governante de facto dos Emirados, Mohammed bin Zayed, a Turquia.

Nessa ocasião, foi anunciado o lançamento de um fundo de quase nove mil milhões de euros para apoiar investimentos na Turquia.

A Turquia enfrenta uma grave crise económica marcada pelo colapso da lira turca e da inflação, que atingiu quase 50% segundo dados oficiais, mas que terá sido ainda superior segundo analistas independentes.