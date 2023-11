Presidentes de bancos sem preocupação quanto a nova exigência de capital feita pelo BdP

Na conferência `Banca do Futuro`, organizada em Lisboa por Jornal de Negócios e Claranet, o presidente do BCP, Miguel Maya, disse que a nova exigência do regulador e supervisor bancário "não altera nada" no seu banco, nem em termos de capital nem de expectativas de distribuição de dividendos, justificando que isso acontece porque o BCP tem níveis de prudência elevados.

Também o presidente do Santander Totta, Pedro Castro e Almeida, disse que a medida será "sem impacto", quer no banco quer na sua relação com os clientes.

A Caixa Geral De Depósitos (CGD) não é abrangida por esta medida do Banco de Portugal, por ter um sistema de avaliação do cliente diferente. Segundo o presidente do banco público, Paulo Macedo, a CGD não é abrangida "porque tem mais capital para os mesmos ativos".

Para o administrador executivo do Novo Banco Luis Ribeiro o impacto no banco será "perfeitamente normal".

O Banco de Portugal anunciou na quarta-feira que os bancos vão passar a ter de fazer uma reserva de capital para os créditos a clientes particulares garantidos por imóveis destinados à habitação.

Os bancos terão de ter esta `almofada financeira` pronta a partir 01 de outubro de 2024, com a medida, que deverá ser revista de dois em dois anos, a abranger os bancos BCP, BPI, Santander e Novo Banco (os que usam a metodologia IRB, que avalia a capacidade de os clientes pagarem o empréstimo ao banco). A medida deverá obrigar os bancos afetados a colocarem de lado cerca de 400 milhões de euros.

No comunicado, a instituição liderada por Mário Centeno disse que a aplicação deste instrumento "tem uma natureza preventiva" e visa "aumentar a resiliência das instituições perante uma potencial materialização futura de risco sistémico no mercado imobiliário residencial em Portugal".