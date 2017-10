Presidentes dizem que instituição financeira é sólida e bem capitalizada

Lusa19 Out, 2017, 19:42 | Economia

Na missiva, assinada pelo presidente, Byron Haynes, e o presidente executivo, António Ramalho, a que a Lusa teve hoje acesso, os dois responsáveis dizem que "o Novo Banco é uma instituição financeira sólida e bem capitalizada, posicionada para apoiar os seus clientes e ajudá-los a alcançar os seus objetivos".

"Como CEO [presidente executivo], gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe mostrar o nosso apreço. Obrigada pela sua lealdade e envolvimento com o banco. Partilhamos da sua confiança no Novo Banco, e nesse sentido, queremos deixar-lhe uma mensagem de otimismo e esperança no futuro da instituição", lê-se na carta.

"Após vários meses de trabalho com as autoridades portuguesas, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, o Lone Star assegurou as condições necessárias para reforçar a posição do Novo Banco como uma das principais instituições financeiras de Portugal e da Europa", prosseguem.

"Com o seu apoio e confiança, o Novo Banco vai-se concentrar no apoio às pequenas e médias empresas, o principal motor de crescimento de Portugal. Em simultâneo, o apoio ao dinamismo da economia portuguesa passará também pelo lançamento de produtos e serviços inovadores para empresas e particulares", acrescentam.

"Estamos entusiasmados com o futuro da economia portuguesa e do Novo Banco. Com a conclusão do processo de aquisição, trabalharemos em conjunto para garantir que o Novo Banco se torna um pilar sólido, mais estável, focado no mercado interno do sistema bancário português, com o capital, os recursos e a experiência necessários para assegurar a sua confiança e contribuir para o seu sucesso e crescimento".