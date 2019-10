Prestação da casa paga ao banco desce novamente em outubro

Lusa01 Out, 2019, 11:19 | Economia

No caso de um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses com um `spread` (margem de lucro do banco) de 1%, este pagará a partir deste mês de outubro 455,79 euros, o que significa menos 10,99 euros face à última revisão da prestação, em abril.

Já no caso de um empréstimo nas mesmas condições, mas indexado à Euribor a três meses, o cliente passará a pagar 454,20 euros, neste caso 5,93 euros menos do que o pago desde julho.

As taxas Euribor são o principal indexante em Portugal nos contratos bancários que financiam a compra de casa. A Euribor a seis meses é a mais usada, seguida da taxa a três meses.

As taxas de juro continuam em terreno negativo. Em setembro, a média da taxa Euribor a seis meses foi de -0,394%, um novo mínimo histórico, e a média da taxa a três meses de -0,418%.