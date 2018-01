Prestações da casa mantêm-se praticamente inalteradas em fevereiro

Lusa31 Jan, 2018, 14:09 | Economia

De acordo com a simulação efetuada, um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses com um `spread` (margem de lucro do banco) de 1%, vai passar a pagar 463,81 euros a partir de fevereiro, o que significa apenas menos 0,07 cêntimos face à última revisão da prestação, em agosto.

No caso de um empréstimo nas mesmas condições, mas indexado à Euribor a três meses, o cliente passará a pagar 460,19 euros a partir deste mês, neste caso mais 13 cêntimos face ao valor da última revisão, em novembro.

As taxas Euribor são o principal indexante, em Portugal, nos contratos bancários que financiam a compra de casa. A Euribor a seis meses é o mais usado, seguido da taxa a três meses.

Em janeiro, a média da taxa Euribor a seis meses foi de -0,274% e a média da taxa a três meses de -0,328%.

Os analistas estimam que as taxas Euribor, atualmente fixadas em patamares mínimos históricos, subam ligeiramente este ano, sobretudo no segundo semestre, acompanhando a normalização da política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Ainda assim, preveem que as Euribor apenas se aproximem dos 0% no final do ano, afastando que saiam de terreno negativo, pelo que o impacto nas prestações de crédito à habitação pagas pelas famílias aos bancos será ainda muito limitado.