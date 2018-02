Prestações de desemprego cairam 13,1% em janeiro, abrangendo 192.331 pessoas

Lusa20 Fev, 2018, 18:57 | Economia

De acordo com os dados mensais da Segurança Social, o número de beneficiários do subsídio de desemprego foi de 157.440 em janeiro, menos 10,1% que no mês homólogo e mais 4,4% que no último mês do ano passado.

No primeiro mês deste ano o subsídio social de desemprego inicial abrangeu 9.263 indivíduos, o que representa um decréscimo de 18,4% face a janeiro de 2017 e uma subida de 10,5% relativamente a dezembro.

O número de desempregados com subsídio social de desemprego subsequente foi de 23.826, o que corresponde a uma descida homóloga de 27,3% e de 2,6% relativamente a dezembro.

O valor médio do subsídio em janeiro foi de 481,49 euros.

Segundo os dados da Segurança Social, a medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração abrangeu 2.348 indivíduos em janeiro, o que corresponde a menos 17,5% em termos homólogos e menos 4,5% relativamente a dezembro.

De acordo com os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgados em janeiro, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego era de 403.771 em dezembro, menos 16,3% face a igual mês de 2016, sendo o valor mais baixo desde outubro de 2008.