Prestações de desemprego recuam 5,5% para 175.492 em abril

De acordo com a síntese estatística mensal elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, registaram-se, assim, menos 10.181 beneficiários em termos homólogos e uma redução de 3.615 em comparação com março.

O valor médio destes benefícios de desemprego fixou-se em 572,81 euros em abril, que compara com 571,77 euros em março.

O número de beneficiários do subsídio de desemprego caiu 2,2% face a março, mas em termos homólogos registou-se uma subida em 0,4%, para 133.301.

Já o subsídio social de desemprego inicial abrangeu em abril 8.685 pessoas, uma redução mensal em 12,7%, mas um aumento homólogo em 34,8% .

Quanto ao número de beneficiários do subsídio social de desemprego subsequente, houve uma diminuição em 0,4% face a março e um acréscimo homólogo em 1,8%, para 24.741.

No conjunto de beneficiários com prestações de desemprego, o sexo feminino representava em abril 56,5% e o sexo masculino 43,5%.

Em termos de variação mensal ocorreu uma redução das prestações de desemprego processadas aos homens em 2,7% e às mulheres em 1,5%.

Segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação profissional (IEFP), o número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 6% em abril, em termos homólogos, e recuou 3,5% face ao mês anterior, anunciou o Governo.

O desemprego registado em abril pelo IEFP atingiu 295.422 pessoas, sendo assim inferior ao número de pessoas a receber prestações de desemprego identificadas pela Segurança Social.