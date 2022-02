Prestações de desemprego sobem 5,8% em janeiro face a dezembro e caem 10,2% em termos homólogos

O aumento de 12.442 beneficiários (5,8%) em janeiro face a dezembro "traduz uma alteração da tendência decrescente que se apresentava desde junho de 2021, com exceção de setembro", destaca o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na síntese estatística.

Face ao período homólogo, houve uma diminuição de 25.572 beneficiários (-10,2%).

No total de beneficiários de prestações de desemprego, o sexo feminino representou 57,3%, enquanto o sexo masculino 42,7%.

O número de beneficiários do subsídio de desemprego foi de 156.565, um aumento de 10.815 (+7,4%) face ao mês anterior e uma redução de 52.154 em termos homólogos (-25,0%).

Já o subsídio social de desemprego inicial registou 8.294 beneficiários em janeiro, um aumento de 1.673 beneficiários (+25,3%) comparando com dezembro, enquanto na comparação homóloga apresenta uma diminuição de 1.895 (-18,6%).

O número de beneficiários do subsídio social de desemprego subsequente subiu 16,2% em termos homólogos e caiu em 31,4% em cadeia, abrangendo 17.475 indivíduos.

Em janeiro, em comparação com dezembro, a prorrogação da concessão do subsídio de desemprego diminuiu em 6.267 processamentos (-15,2%), abrangendo 34.995 beneficiários.

O valor médio das prestações de desemprego foi de 544,28 euros em janeiro.

Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o número de desempregados inscritos em janeiro aumentou 2,3% face a dezembro e registou uma redução de 16,1% comparando com o mês homólogo, para 355.868.

Em janeiro registaram-se assim mais 7.909 desempregados inscritos face a dezembro e menos 68.491 desempregados em relação a janeiro de 2021.

Este é o segundo mês consecutivo em que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumenta, após oito meses consecutivos de queda.

