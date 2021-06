Previsões BCE. Banco Central Europeu estima crescimento de 4,6% na Zona Eurp este ano

O Banco Central Europeu melhorou as previsões de crescimento da economia da Zona Euro. A Presidente do BCE, Christine Lagarde, espera uma aceleração económica na segunda metade do ano, mas avisa que as variantes do novo coronavírus tornam incerta a evolução da pandemia.