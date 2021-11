Previsões de Bruxelas. Economia europeia com crescimento de 5%

O executivo comunitário antecipa agora que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 5 por cento em 2021 e 4,3 por cento em 2022 tanto no espaço da moeda única como no conjunto dos 27 Estados-membros, o que representa uma ligeira revisão em alta para este ano e em baixa para o próximo face às anteriores previsões de verão, quando antecipava, em julho, crescimentos de 4,8 por cento este ano e 4,5 por cento no próximo."A economia da União Europeia está a recuperar da recessão pandémica mais rapidamente do que o esperado. À medida que as campanhas de vacinação avançaram e as restrições começaram a ser levantadas, o crescimento retomou na primavera e continuou sem abrandar durante o verão, sustentado pela reabertura da economia", aponta a Comissão.Contudo, adverte Bruxelas, "a incerteza e os riscos em torno das previsões de crescimento permanecem muito elevados", e estas projeções "dependem fortemente de dois fatores, a evolução da pandemia da Covid-19 e o ritmo a que a oferta se ajustará à rápida retoma da procura na sequência da reabertura da economia".

Recuperação depende da evolução da pandemia

"Embora o impacto da pandemia na atividade económica tenha enfraquecido consideravelmente, a Covid-19 ainda não foi derrotada e a recuperação está fortemente dependente da sua evolução, tanto dentro como fora da UE", diz a Comissão, admitindo que, "à luz do recente surto de casos em muitos países, a reintrodução de restrições com impacto na atividade económica não pode ser excluída", sobretudo nos países com taxas de vacinação mais baixas.







Bruxelas refere que os riscos também estão relacionados com o impacto potencialmente prolongado dos atuais problemas nas cadeias de abastecimento em diversos setores económicos, bem como com um possível aumento da inflação motivado sobretudo pela escalada nos preços da energia.



A nível da taxa de inflação, Bruxelas antecipa agora que esta atinja este ano um pico de 2,4 por cento na zona euro, recuando para 2,2 por cento no próximo ano e 1,4 por cento em 2023, enquanto para o conjunto da União antecipa 2,6 por cento em 2021, 2,5 por cento em 2022 e 1,6 por cento em 2023.



A nível dos défices públicos, a Comissão Europeia melhora as suas projeções face às previsões da primavera, antecipando agora que o défice agregado na UE recue para 3,6% do PIB em 2022 e para 2,3% em 2023, após ter atingido os 6,9% em 2020 e baixado apenas ligeiramente para 6,6% este ano, o que Bruxelas justifica com as políticas de forte apoio orçamental registadas no início do ano.



Já quanto ao mercado de trabalho, Bruxelas dá conta de que a situação "deverá continuar a melhorar", projetando um crescimento da taxa de emprego de 0,8% este ano e 1% no próximo, antecipando assim que supere os níveis anteriores à crise da Covid-19 já em 2022.



No mesmo sentido, as previsões de outono antecipam que a taxa de desemprego na UE recue de 7,1% este ano para 6,7% no próximo e 6,5% em 2023, enquanto no espaço da moeda única deverá recuar de 7,9% em 2021 para 7,5% em 2022 e 7,3% em 2023.

Bruxelas revê em baixa crescimento espanhol para 4,6% em 2021 A Comissão Europeia baixou hoje em 1,6 pontos percentuais a sua estimativa para o crescimento da economia espanhola em 2021, para 4,6%, enquanto a previsão para o conjunto dos países europeus subiu para 5%.



Segundo as previsões económicas de outono divulgadas hoje, em Bruxelas, o crescimento da economia espanhola será em 2021 de 4,6% (em julho a previsão era de 6,2%), em 2022 de 5,5% (6,3%) e em 2023 de 4,4%.



O executivo comunitário considera que, "depois de ter registado a mais profunda contração da UE (União Europeia) em 2020, a recuperação económica está a ganhar força em Espanha".



A Comissão Europeia defende que "a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência irá sustentar a dinâmica económica ao longo do horizonte de previsão (2021-2023) e estimular o investimento público e privado".



No próximo ano, o crescimento do PIB espanhol (5,5%) será um dos maiores da União Europeia ou da zona euro (4,3%), apenas ultrapassado por Malta (6,2%).



"O setor dos serviços, incluindo atividades relacionadas com lazer e turismo, está finalmente a apoiar a recuperação", afirmam os serviços comunitários, acrescentando que "a criação de emprego tem acelerado nos últimos meses e os indicadores de confiança permanecem muito elevados para os bens e serviços".



Bruxelas está convencida de que, neste contexto, o PIB real irá "acelerar" no segundo semestre do ano e alcançar uma taxa de crescimento anual de 4,6% em 2021, influenciado principalmente pelo consumo privado.



A pandemia de Covid-19 e as medidas tomadas pelo Governo espanhol para ultrapassar a crise causaram uma "deterioração excecional" nas finanças públicas do país, mas a Comissão Europeia estima que o desequilíbrio das contas irá decrescer nos próximos anos: de um défice de 8,1% do PIB em 2021, para 5,2% em 2022 e 4,2% em 2023.



Segundo Bruxelas, a eliminação gradual de várias medidas introduzidas para conter o impacto da pandemia e o sólido desempenho do lado das receitas irão permitir a redução do défice.



A dívida pública, que deverá aumentar para 120,6% do PIB em 2021, deverá descer gradualmente para 118,2% em 2022 e para 116,9% em 2023.



A inflação irá manter-se mais alta em 2021 (2,8%), devido ao aumento dos preços do gás e da eletricidade, mas deverá baixar em 2022 (2,1%) e em 2023 (0,7%).



A taxa de desemprego deverá diminuir ao longo do horizonte de previsão, a partir de 15,2% em 2021 a 13,9% em 2023. Bruxelas vê economia irlandesa a subir dobro do esperado este ano

A Comissão Europeia prevê que a economia da Irlanda cresça "muito fortemente" este ano devido à atividade das multinacionais e à recuperação interna, em 14,6%, mais do dobro face ao anteriormente estimado e a maior subida da zona euro.



"Espera-se que o PIB (produto interno bruto) da Irlanda cresça muito fortemente este ano, impulsionado pelas atividades das empresas multinacionais e apoiado por uma recuperação interna", indica o executivo comunitário nas previsões macroeconómicas de outono, hoje divulgadas.



Em concreto, Bruxelas estima um crescimento económico de 14,6% em 2021 na Irlanda, mais do dobro do anteriormente esperado (que nas previsões intercalares de verão era de 7,2% este ano), a maior subida da zona euro.



Para 2022, continua a prever-se que a economia irlandesa cresça 5,1% (o mesmo que constava das previsões intercalares de verão).



Já em 2023, o PIB irlandês deverá subir 4,1%.



"O consumo privado está a recuperar à medida que os padrões de poupança das famílias normalizam, enquanto o investimento doméstico - particularmente na construção - deverá registar um crescimento robusto ao longo do horizonte previsto", aponta a Comissão Europeia nas previsões económicas de outono.



Bruxelas projeta também que "as perspetivas orçamentais melhorem a partir de 2021, com o rácio do défice global a atingir 0,3% em 2023".



Assim, o défice irlandês passa de 3,2% este ano, para 1,7% em 2022 e para 0,3% em 2023, estima a instituição.



A taxa de desemprego na Irlanda também terá uma evolução positiva, de acordo com Bruxelas, que estima 7,5% em 2021, de 6,8% no próximo ano e de 6,2% no seguinte.



Quanto à inflação, este indicador "retomou e prevê-se que aumente ainda mais em 2022", adianta Bruxelas, falando em taxas de inflação de 2,3% este ano, de 3,1% no próximo ano e de 1,5% no seguinte. Comissão melhora para 6,5% crescimento do PIB francês este ano

A Comissão Europeia melhorou a estimativa do crescimento da economia francesa para os 6,5% este ano, face aos 6,0% apontados no verão.



"A atividade económica deverá ganhar dinamismo em 2021, após um forte relançamento no terceiro trimestre do ano (...) para atingir o seu nível pré-crise até ao final de 2021", em França, salienta a Comissão Europeia.



Para 2022, Bruxelas reviu baixa as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de França, dos 4,2% apontados em julho para os 3,8%, estimando que em 2023 o avanço da economia seja de 2,3%.



"Apesar dos elevados preços de produção e das perturbações nas cadeias globais de abastecimento que se supõe durarem até meados de 2022, espera-se que o crescimento permaneça sólido em 2022 e 2023", sustenta Bruxelas.



O défice orçamental, que se estima chegar aos 8,1% em 2021, recuará para os 5,3% em 2022 e os 3,5% em 2023.



Em 7 de julho, nas previsões intercalares de verão, Bruxelas apontava para um crescimento da economia francesa de 6,0% em 2021 e de 4,2% em 2022.



A taxa de inflação deverá acelerar para 1,9% este ano e os 2,1% em 2022, acima dos 1,6% e 1,2% que tinham sido apontados no verão, devendo recuar para os 2,3% em 2023.



A taxa de desemprego deverá atingir os 8,0% em 2021 e no ano seguinte, recuando ligeiramente para os 7,9% em 2023.

Bruxelas revê em baixa crescimento da Alemanha em 2021 A Comissão Europeia reviu hoje em baixa, para os 2,7%, o crescimento da economia alemã este ano, face aos 3,6% apontados em julho, mantendo os 4,6% para 2022.



Bruxelas aponta que "os estrangulamentos de abastecimento estão a atrasar o fabrico e a colocar entraves na recuperação das exportações e dos investimentos", particularmente no que respeita a semicondutores para a indústria automóvel e de equipamento.



"A escassez de materiais é também suscetível de aumentar as pressões inflacionistas nos próximos meses, juntamente com efeitos de base e preços de energia mais elevados", estima a Comissão Europeia, salientando que, "ainda assim, a economia e o mercado de trabalho estão bem preparados para recuperar".



Para 2022, Bruxelas mantém uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) alemão de 4,6%, com um abrandamento para os 1,7% em 2023.



O défice orçamental, que deverá ser de 6,5% este ano, deverá diminuir em 2022 (2,5%) e 2023 (0,5%), com o alívio das medidas de apoio face à pandemia da covid-19, passando a economia da recuperação para a expansão.



A taxa de inflação prevista para este ano é de 3,1%, recuando para 2,2% em 2022 e 1,7% em 2023, uma subida face às previsões intercalares de verão (que só indicam o PIB e a inflação), quando se antecipava uma taxa de 2,8% em 2021 e de 1,6% no próximo ano.

Bruxelas revê em forte alta crescimento da Grécia para 7,1% em 2021 A Comissão Europeia fez hoje um revisão em forte alta (+2,8 pontos) das suas estimativas de crescimento para a economia grega, para 7,1%, um dos maiores aumentos entre os Estados-membros da União Europeia.



O crescimento da economia grega será em 2021 de 7,1% (em julho a previsão era de 4,3%), em 2022 de 5,2% (6,0%) e em 2023 de 3,6%.



"A recuperação da economia grega está a ganhar força, impulsionada principalmente pela procura interna e pela época turística melhor do que previsto", afirma a Comissão Europeia.



Bruxelas explica que a economia da Grécia "recuperou fortemente" no segundo trimestre de 2021 - +3,4% em comparação com o trimestre anterior -, mas recorda que parte do elevado crescimento que se prevê para 2021 se deve à grande recessão em 2020 motivada pela pandemia de Covid-19.



O crescimento económico em 2021, segundo as previsões de Bruxelas, apenas será ultrapassado pela Irlanda (14,6%), Estónia (9,0%), Croácia (8,1%) e Hungria (7,4%).



O défice deverá alcançar os 9,9% do PIB em 2021, devido à desaceleração económica e ao custo das medidas adotadas para fazer face ao surto de Covid-19. O desequilíbrio das contas públicas será de 3,9% do PIB em 2022 e 1,1% em 2023.



Quanto à elevada dívida pública grega, Bruxelas estima que irá baixar de 202,9% do PIB em 2021 para 196,9% em 2022 e 192,1% em 2023.



Apesar da atual subida dos preços da energia, a inflação na Grécia deverá ser de 0,1% em 2021, em grande parte por causa da "fraca procura" durante o primeiro semestre do ano. O aumento dos preços deverá atingir o seu pico em 2022, 1,0%, e reduzir para 0,4% em 2023.



A Comissão Europeia espera que as medidas de apoio ao emprego continuem ajudar a criação de postos de trabalho em setores vulneráveis, e a taxa de desemprego deverá ser de 15,3% em 2021 e continuar o seu declínio para 15,0% e 14,5% em 2022 e 2023, respetivamente.







