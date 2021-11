Previsões de Bruxelas. Governo destaca cenário orçamental "credível" mas admite incerteza

Em comunicado enviado às redações, o ministro das Finanças, João Leão, considera que a revisão em alta das previsões macroeconómicas da Comissão Europeia “mostram que o cenário macroeconómico e orçamental apresentado pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2022 é credível e que os portugueses podem ter confiança no futuro".





Ainda que as expetativas fiquem abaixo das que foram apresentadas pelo Governo, estas previsões “confirmam, ainda, que o contexto de incerteza política que atravessamos não teve origem em problemas financeiros nem numa crise de finanças públicas, como aconteceu no passado", confirma ainda, em referência ao chumbo do Orçamento e às eleições antecipadas.







João Leão assinala também que os dados de Bruxelas “mostram que a atual situação não está a ser percecionada como um risco para as metas previstas no cenário apresentado pelo Governo em outubro".





Neste comunicado, o Ministério das Finanças ressalva ainda que estas previsões corroboram "as perspetivas de forte recuperação económica do país, em linha com as estimativas apresentadas na proposta de Orçamento do Estado para 2022", uma concordância que também se verifica ao nível do défice orçamental e redução da divida pública, salienta.







Os números “mostram que Portugal está no bom caminho para assegurar a sustentabilidade das finanças públicas e a estabilidade financeira".





estimativas que ficam, ainda assim, aquém das que foram apresentadas pelo Governo. A Comissão Europeia melhorou as previsões de crescimento para a economia portuguesa para 4,5% este ano e 5,3% em 2022,

“Não estamos sozinhos no mundo”





À margem do Congresso anual de Hotelaria e Turismo, em Albufeira, também o ministro da Economia e Transição Digital também reagiu a estes números. Em resposta aos jornalistas, Pedro Siza Vieira enfatizou que há em Portugal uma “recuperação mais forte do que se estimava há uns meses”.





Mesmo com constrangimentos do lado da oferta, com a "falta de componentes críticas" para a indústria, ou o "aumento de custos de matérias-primas", Portugal está “num bom caminho”, com o turismo a crescer “acima do que era esperado” e emprego “forte”. “Temos mais gente a trabalhar do que alguma vez tivemos em Portugal”, sublinha.



Em relação aos riscos para os quais a Comissão Europeia alerta, nomeadamente na ausência de um Orçamento do Estado, Siza Vieira admite que a não aprovação de um documento orçamental irá trazer “mais dificuldade em assegurar que o ritmo da retoma se mantém desta forma”.







Destaca, no entanto, que o Governo está há dois anos a gerir “em crise e a gerir riscos”, pelo que poderá responder às circunstâncias e dar uma resposta “flexível” aos problemas que surgem, dando o exemplo das subidas dos preços dos combustíveis e da energia.







“Precisamos de gerir mais essa incerteza associada à ausência de um Orçamento e à necessidade de eleições. Mas a economia portuguesa está num bom momento e estamos bem preparados. Se passamos por uma crise tão séria nos últimos dois anos e estamos aqui agora num caminho forte e estruturado de recuperação é porque temos a capacidade de reagirmos bem às adversidades”, apontou.





Questionado sobre os perigos da própria evolução da pandemia nas previsões macroeconómicas, Pedro Siza Vieira garante que o Executivo está “atento” e admite que “ainda não estamos em águas seguras”.







Destaca que a situação em Portugal “e muito diferente em comparação com o resto da Europa”, devido a uma taxa de vacinação mais elevada.







“Não estamos sozinhos no mundo”, afirmou, acrescentando que o Governo está a “monitorizar atentamente a situação”.