Previsões do Banco de Portugal apontam para menos desemprego e crescimento económico

Lusa

O Banco de Portugal avançou esta quarta-feira um quadro económico para Portugal bastante favorável. As perspectivas foram melhoradas com a taxa de desemprego prevista para este ano a descer de 7,2 para 6,8 por cento e um crescimento da economia estimado nos 4,8%.