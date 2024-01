A revisão deve-se em grande parte a um resultado mais fraco do que o esperado em 2023.



Os países da moeda única ainda sentem sequelas da guerra na Ucrânia, mas as a economia começa a recuperar graças ao consumo das famílias.



O FMI diz ainda que a inflação está a abrandar mais rápido do que se esperava.



Já a economia global dever voltar a crescer acima dos 3 por cento - o mesmo ritmo do ano passado.