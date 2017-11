Primeira ação de reflorestação em Pedrógão Grande decorre antes do Natal

Lusa16 Nov, 2017, 11:30 | Economia

"Já demos início à instalação do viveiro em Pedrógão Grande. Já estão instalados cinco mil alvéolos no terreno e, hoje, funcionários do município estão já a proceder ao enchimento desses alvéolos", disse à agência Lusa o empresário José Gameiro.

O empresário da Silvapor explicou que a sementeira desses cinco mil alvéolos vai decorrer no dia 27 e que irá envolver alunos de algumas turmas da escola de Pedrógão Grande.

"Vamos também fazer uma ação de plantação antes do Natal, em terrenos que estão já a ser preparados pela Câmara. A ideia é plantar antes do fim do ano cinco mil plantas", frisou.

Disse ainda que foi contactado por uma assessora da Presidência da República no sentido de saber o ponto da situação e adiantou que lhe foi manifestada a disponibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa, participar na primeira ação de reflorestação no terreno.

José Gameiro explicou também que estas ações não podiam ser mais rápidas, uma vez que a época de plantação das folhosas só acontece quando estão em repouso vegetativo, o que acontece com a chegada do frio.

Além disso, sublinha que, com a ausência de chuva, os terrenos não têm a humidade necessária para as plantas.

O empresário adiantou ainda que as ações de reflorestação vão ser divididas em duas etapas, uma primeira com plantas já feitas e uma outra com as plantas germinadas no local (viveiro).