Primeira emissão do ano. Tesouro coloca quatro mil milhões a dez anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública colocou esta quarta-feira no mercado quatro mil milhões de euros, naquela que foi a primeira emissão de obrigações do Tesouro do ano, com uma taxa de 0,499 por cento.