Primeira greve no setor do retalho em 61 anos em Tóquio

Cerca de 900 trabalhadores do Seibu Ikebukuro, no nordeste de Tóquio, não foram hoje trabalhar, obrigando o centro comercial a ficar fechado ao público, disseram representantes sindicais.

A greve foi decidida em protesto contra a venda da operadora do centro comercial, a Sogo Seibu, do grupo Seven i Holdings, ao fundo norte-americano Fortress Investment Group e por os trabalhadores recearem que uma diminuição das vendas possa ameaçar os postos de trabalho, apesar do Seibu Ikebukuro ser atualmente um dos centros comerciais mais rentáveis da cadeia Seibu.

O grupo Seven i Holdings deverá finalizar, durante o dia, a venda, concluída em novembro, mas cuja execução foi adiada devido a anteriores protestos dos trabalhadores.

A última greve realizada no Japão por trabalhadores de um grande centro comercial ocorreu em 1962, referem dados da organização setorial UA Zensen.

As greves estão a tornar-se menos frequentes no país asiático, com apenas 50 realizadas desde 2009, de acordo com o Ministério do Trabalho japonês.