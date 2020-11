Primeira tranche do apoio europeu a Portugal chega amanhã

Portugal conta a partir desta terça-feira com 3 mil milhões de euros destinados a apoiar os trabalhadores e as empresas afetadas pelo impacto das medidas contra a pandemia.



Este apoio está incluído no programa Sure, que destina a Portugal 5.900 milhões de euros. O Sure é o instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego, permitindo o financiamento de medidas de apoio à manutenção dos contratos de trabalho e outras despesas relativa à saúde no trabalho.