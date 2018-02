Primeiro ano do Interface foi "muito positivo", diz ministro

As áreas de atuação vão da computação ao calçado. O financiamento de base plurianual é hoje lançado pelo governo.



No Bom Dia Portugal desta sexta-feira, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, explicou os objetivos do financiamento.



Os Centros Interface - existem 28 - fazem a ponte entre as empresas e universidades e institutos de Ensino Superior. Além de transformarem a ciência em tecnologia aplicada realizam igualmente testes que garantem normas de segurança.



Caldeira Cabral referiu que há 17 mil empresas ativas em colaboração com estes Centros, beneficiando de melhoramentos de produção e de certificação de produtos.



A grande importância dos Centros é na área de inovação, sublinha o ministro. As empresas podem recorrer a eles para desenvolver novos projetos em colaboração com as universidades. A reciclagem de materiais é uma das prioridades.



Os 120 milhões de euros a investir visam melhorar o funcionamento dos Centros, em novas contratações de doutorados, investigadores e reequipamento.