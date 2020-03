Primeiro dia de greve total dos estivadores de Lisboa com adesão de 100%

A greve que hoje se iniciou, e que se segue a um período de greves parciais que começou em 19 de fevereiro, surge na sequência do impasse nas negociações com a A-ETPL e da decisão da direção daquela empresa de pedir a insolvência, deixando sob a ameaça de desemprego cerca de 140 estivadores.

Fonte do Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL), que convocou a greve, adiantou à agência Lusa que os trabalhadores da Porlis, outra empresa de cedência de mão-de-obra para o trabalho portuário, ligada ao Grupo Yilport, também aderiram à paralisação, pelo que o Porto de Lisboa está completamente parado.

De acordo com o SEAL, a adesão à greve "é de 100%" e os estivadores estão apenas a cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo, que incluem a movimentação de todas as cargas para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, que o próprio sindicato também sugeriu, apesar de não ter havido acordo com os empregadores sobre esta matéria.

A nível internacional, os estivadores contam com a solidariedade da organização mundial de estivadores, International Dockworkers Council (IDC), que representa cerca de 140 mil estivadores em todo o mundo e que já apelou à solidariedade para com os estivadores de Lisboa.

A Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (Espanha) foi a primeira organização de estivadores a responder ao apelo, ao declarar, na semana passada, que não vai operar navios desviados para portos espanhóis devido à greve dos estivadores de Lisboa.

De acordo com o SEAL, a posição da Coordinadora já obrigou à alteração de rota do navio português Raquel S, que deveria ter sido desviado de Lisboa para o porto espanhol de Las Palmas, mas teve de seguir diretamente para o norte de África.

O SEAL refere ainda que, no regresso, o navio Raquel S também não poderá fazer movimentação de cargas no porto espanhol de Algeciras.

Para o SIAL, a solução do conflito no Porto de Lisboa passa, necessariamente, por uma intervenção do Governo, que, até agora, ainda não aconteceu, apesar de o porto estar praticamente parado há cerca de três semanas.

Certo é que, entretanto, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 7 já proferiu a sentença de declaração de insolvência da A-ETPL e também já nomeou o Administrador de Insolvência, tendo fixado um prazo de 30 dias para reclamação de créditos.

Os estivadores da A-ETPL só receberam 390 euros dos vencimentos relativos a 2020.

Dirigentes do SEAL e estivadores da A-ETPL participam na terça-feira, entre as 08:00 e as 10:00, num piquete de greve no terminal da Liscont, em Alcântara, para dar conta à comunicação social dos últimos desenvolvimentos do conflito laboral no Porto de Lisboa.

A agência Lusa contactou a direção da A-ETPL, que se escusou a prestar declarações, remetendo qualquer esclarecimento para o administrador de insolvência.