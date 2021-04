Primeiro `ferry` da CV Interilhas transportou 160 mil passageiros sem interrupções num ano

"De forma regular, com o cumprimento integral dos horários, transportou 160 mil passageiros, 25.000 viaturas. Isto diz tudo, não teve uma única paralisação, esteve a cumprir a sua tarefa de forma regular", afirmou, em entrevista à Lusa, no Mindelo, Jorge Maurício, vice-presidente do grupo ETE - Cabo Verde, que através da Transinsular (51%), lidera a CV Interilhas (CVI).

Desde agosto de 2019 que a empresa detém a concessão, por 20 anos, do transporte marítimo de passageiros e mercadorias entre as nove ilhas do arquipélago.

Contudo, a oposição cabo-verdiana tem criticado desde o início a atribuição dessa concessão, em concurso público internacional à CVI (cuja quota de 49% é detida por outros 12 armadores cabo-verdianos), pedindo a sua anulação e apontando alegados incumprimentos contratuais não especificados. Além disso, foram feitas também fortes críticas, em 2020, ao "Chiquinho BL", adquirido pelo grupo ETE num estaleiro da Coreia da Sul para assegurar as ligações marítimas especificamente entre as ilhas de São Vicente e Santo Antão, apontando que não estava preparado para essa linha, a mais movimentada do arquipélago.

Com capacidade para transportar 430 passageiros e 50 viaturas ligeiras, o navio, de 76 metros, chegou em janeiro de 2020 ao Mindelo e depois de certificado pela autoridade marítima iniciou as ligações exclusivas naquela linha pouco antes do início da pandemia de covid-19 no arquipélago, que ainda condiciona as viagens interilhas.

"Polémicas à parte, não nos diz nada. Estamos focados no nosso trabalho e em cumprir o contrato de concessão", sublinhou Jorge Maurício, realçando que um inquérito realizado pela empresa junto dos passageiros concluiu que 83% diziam-se "satisfeitos" com o serviço prestado por aquele navio.

"Foi uma boa aposta, seguramente que sim", garantiu o administrador.

A CVI iniciou a concessão do serviço de transporte marítimo de passageiros e cargas interilhas em 15 de agosto de 2019, então com apenas navios de armadores cabo-verdianos, sócios da empresa e que antes operavam as ligações de forma autónoma, sendo o "Chiquinho BL" o primeiro da frota que a empresa está a construir.

O movimento entre as ilhas de São Vicente e Santo Antão, separadas por cerca de 20 quilómetros, representa mais de 60% do tráfego de passageiros em Cabo Verde e o "Chiquinho BL" foi colocado exclusivamente naquela linha (entre Porto Grande e Porto Novo) desde 18 de fevereiro de 2020.