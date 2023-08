Primeiro-ministro da Índia assume objetivo de diversificar cooperação com Moçambique

"Discutimos formas para diversificar a cooperação índia - Moçambique através de vários setores, em benefício das nossas nações", declarou o chefe do Governo indiano, após a reunião de quinta-feira com Filipe Nyusi.

De acordo com informação do gabinete de Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano manteve uma "reunião produtiva" com o chefe de Estado moçambicano: "Os dois líderes concordaram em reforçar a cooperação entre ambos os países em setores como a defesa, contraterrorismo, trocas comerciais e nos laços entre as comunidades".

A Índia foi o país que mais comprou a Moçambique no primeiro trimestre, numa lista dos principiais destinos de exportações moçambicanas, como carvão mineral e gás, que integra ainda, além da África do Sul, o Reino Unido e a Croácia.

Um relatório estatístico do Banco de Moçambique sobre a balança de pagamentos de janeiro a março, divulgado este mês pela Lusa, detalha que 17% de todas as exportações moçambicanas, equivalente a 288,8 milhões de dólares (262 milhões de euros), tiveram a Índia como destino, nomeadamente de carvão mineral, castanha de caju e legumes.

O ministro da Indústria e Comércio moçambicano, Silvino Augusto José Moreno, destacou em julho, durante uma feira empresarial dos dois países, em Maputo, as boas relações que existem entre Moçambique e Índia, assumindo que abrem espaço para a materialização das inúmeras oportunidades, destacando a presença crescente de empresas de grande dimensão indiana na área dos recursos minerais e da saúde.

"A capacidade competitiva, empreendedora e diversificada que a Índia dispõe a nível de capital, tecnologia, experiência e parceria, faz da mesma um parceiro privilegiado de Moçambique", acrescentou o governante.

A Índia é atualmente o sexto maior investidor em Moçambique.