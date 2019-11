Primeiro-ministro diz ser "prematura" a ideia de um aumento da carga fiscal no próximo ano

O primeiro-ministro garante que o orçamento do Estado para 2020 vai contar já com uma maior progressividade do IRS. António Costa deslocou-se esta quinta-feira a Estocolmo, na Suécia, para um jantar de trabalho com o homólogo sueco, Stefan Löfven.