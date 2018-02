Primeiro-ministro espanhol satisfeito pela designação de Luis de Guindos

Lusa19 Fev, 2018, 20:14 | Economia

Rajoy não fez declarações, mas questionado pelos jornalistas sobre a decisão do Eurogrupo desta tarde manifestou a sua satisfação com o polegar da mão direita para cima.

Os ministros das Finanças da zona euro (19 países), reunidos hoje em Bruxelas, apoiaram a designação de Luis de Guindos, sendo de prever que numa reunião na terça-feira, alargada aos responsáveis governamentais da União Europeia (EU, 28 países), seja aprovada formalmente uma "recomendação" nesse sentido ao Conselho Europeu.

Os chefes de Estado e de Governo da UE, depois de receberem pareceres não vinculativos do Parlamento Europeu e do Conselho de Governadores do BCE, deverão tomar a decisão final na cimeira de 22 e 23 de março próximo, também em Bruxelas.

Luis de Guindos, que ficou com o caminho aberto para a vice-presidência do BCE depois de a Irlanda ter retirado, também hoje, a candidatura do governador do banco central do país, Philip Lane, deverá iniciar o seu mandato de oito anos em 01 de junho, data em que sucederá a Constâncio, que ocupa o cargo desde junho de 2010.

O ministro da Economia espanhol já sublinhou que a nomeação para a vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE) supõe um reconhecimento para a recuperação do prestígio de Espanha na União Europeia.

"Supõe um certo reconhecimento. Quando perdemos a representação, em 2012, a situação era muito diferente, a reputação de Espanha era outra. Agora, crescemos, a inflação caiu, o emprego aumentou. Creio que a Espanha, desse ponto de vista, recuperou muito prestígio nos meios comunitários e este é um posto importante. O BCE é a instituição mais importante dentro da união monetária", disse Luis de Guindos, referindo-se ao facto de não haver um espanhol no conselho de administração do BCE há seis anos.

O ministro espanhol agradeceu ainda a Mariano Rajoy, aos "colegas" do Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), e ao ministro das Finanças irlandês, Paschal Donohoe, que anunciou, à entrada da reunião do Eurogrupo, o abandono da candidatura do governador do banco central irlandês, Philip Lane.

"Teve palavras muito amáveis comigo. O senhor Lane era um grande candidato e continua a sê-lo para o futuro. Estou convencido que tentaremos fazer o melhor possível [no BCE] e que Espanha possa contribuir muito", frisou.