Primeiro-ministro não quer especular sobre medidas do orçamento complementar

“Nós estamos a começar a trabalhar no desenho do orçamento suplementar. Entre o final desta semana e o início da próxima teremos de começar a ter os contactos com os partidos políticos (…) para se poder saber com que mecanismos contamos e para termos uma base mais segura sobre qual é o quadro da retração da nossa economia”, assim como para perceber “a dimensão dos estragos e a capacidade que temos de responder a esses estragos”, explicou António Costa.