Primeiro-ministro reúne-se com o presidente do Parlamento Europeu

António Costa diz que o próximo Conselho Europeu tem de aprovar o Orçamento para 2021 sob pena de haver um elevado corte na coesão social. Em reuniões com os líderes parlamentares europeus e com David Sassoli, o presidente do Parlamento, a conclusão é unânime: Não há plano B para as negociações do Orçamento Europeu.