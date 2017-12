Primeiros-ministros de Portugal e Marrocos com planos para projetos comuns em África

Lusa04 Dez, 2017, 18:21 | Economia

Esta posição comum foi assumida no final de um encontro a sós de António Costa com o seu homólogo marroquino, Saadeddine El Othmani - encontro que durou cerca de uma hora e que marcou o primeiro ponto do programa político da 13.ª Cimeira Luso Marroquina, que termina na terça-feira.

António Costa, que nesta ocasião não respondeu a perguntas dos jornalistas por se tratar de um momento protocolar, referiu-se apenas ao atual quadro das relações diplomáticas entre Portugal e Marrocos.

"Tratou-se de um encontro entre dois países vizinhos e amigos e que querem reforçar as suas relações nos domínios cultural, da educação e do desenvolvimento. Estamos apostados em aumentar a nossa cooperação económica bilateral, mas também entre os continentes africano e europeu", sintetizou o líder do executivo português.

Os dois primeiros-ministros gracejaram quando um jornalista marroquino lhes perguntou se tinham falado sobre o Campeonato do Mundo de Futebol, em 2018, na Rússia, em que as duas seleções nacionais estão no mesmo grupo, juntamente com a Espanha e com o Irão.

"Sim, sim falámos", disse o líder do executivo marroquino, que na sua declaração também salientou a importância de existir a prazo um esquema triangular de cooperação entre os dois países direcionado para o continente africano.

"Sublinhámos a importância da política africana de sua majestade, o rei de Marrocos [Mohammed VI]. Portugal e Marrocos podem fazer muitas coisas juntos em África", disse.

De acordo com Saadeddine El Othmani, "há muitas empresas portuguesas e marroquinas que já estão a operar em África e que podem trabalhar em comum em vários países africanos para benefício dos dois países".

António Costa chegou a Rabat ao fim da manhã, num dia de sol, onde foi recebido com honras militares, tendo a aguardá-lo o seu homólogo marroquino, Saadeddine El Othmani.

Ao início tarde, o primeiro-ministro deslocou-se ao Mausoléu Mohammed V - o ponto mais solene do programa de dois dias do líder do executivo português em Marrocos.

Aqui, António Costa depôs uma coroa de flores e fez um minuto de silêncio junto aos túmulos de Mohammed V e de Hassan II, respetivamente avô e pai do atual rei, Mohammed VI.

Ainda na tarde de hoje, antes do jantar desta noite que será oferecido pelo chefe do Governo marroquino, António Costa visitou o parlamento, onde se encontrou com os presidentes da Câmara dos Representantes, Habib El Malki, e da Câmara dos Conselheiros, Abdelhakim Benchemas.