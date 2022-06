Principais bolsas europeias perdem mais de 3%

A bolsa de Milão fechou a sessão de hoje a cair 3,32%, Frankfurt 3,31% e Londres 3,14%.

Já Paris recuou 2,39% e Madrid 1,18%, enquanto Lisboa perdeu 2,06%.

As praças europeias estão a reagir às decisões dos bancos centrais.

O Banco da Inglaterra anunciou hoje o aumento da taxa de juro de referência no Reino Unido de 1% para 1,25%, o nível mais alto em 13 anos, para combater o aumento da inflação.

Também o Banco Nacional da Suíça aumentou hoje a sua taxa de juro em meio ponto percentual para -0,25%, o que acontece pela primeira vez em 15 anos, visando combater a subida da inflação e a apreciação drástica do franco suíço.

As decisões surgem um dia depois da Reserva Federal norte-americana (Fed) ter decidido subir a taxa de juro de referência em 75 pontos base, o terceiro aumento desde março e o maior desde 1994.

A decisão foi anunciada em comunicado após uma reunião de dois dias do comité de política monetária do banco central norte-americano e a taxa dos fundos federais fica agora entre 1,50% e 1,75%.

O banco central norte-americano reafirmou a intenção de travar a escalada da inflação para que possa regressar à meta de 2%.

No mesmo dia, o Banco Central Europeu (BCE) prometeu "flexibilidade" na política monetária para acalmar a tensão no mercado de dívida, após uma reunião de emergência do Conselho de Governadores.

A instituição "vai aplicar alguma flexibilidade no reinvestimento" das obrigações adquiridas no âmbito do programa de emergência lançado durante a pandemia (PEPP), anunciou o BCE no final da reunião, na quarta-feira, realizada por videoconferência.

O BCE vai também "acelerar" o projeto de um novo instrumento "anti-fragmentação" para impedir uma divergência acentuada entre as taxas de juro dos países do Norte e os do Sul na zona euro.

Com estas medidas, o BCE pretende afastar a ameaça de uma nova crise das dívidas soberanas que comprometa a sua política de luta contra a inflação.

Também a bolsa de Nova Iorque negociava hoje no `vermelho` no início da sessão, com o índice principal Dow Jones a descer (pelas 14:45 de Lisboa) 2,37% para 29.943,46 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuava 2,60% para 10.818,26 pontos e o S&P500 caía 2,20% para 3.707,80 pontos.