Principais indicadores da construção com "evolução positiva" até março - Associações

De acordo com a edição de abril da `Análise de Conjuntura do Setor da Construção`, elaborada pelas associações dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) e de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (AECOPS), apesar da "conjuntura económica agravada", de janeiro a março apurou-se um aumento homólogo do consumo de cimento no mercado nacional de 10,8%.

Esta evolução refletiu "um mês de março claramente positivo, com o consumo desta matéria-prima a atingir 385,5 milhares de toneladas, o que corresponde a um máximo mensal dos últimos 10 anos".

Em março foi também alcançado um novo máximo histórico da avaliação bancária da habitação, com uma subida de 6,8%, face ao mesmo mês de 2019.

Já no que se refere ao licenciamento pelas câmaras municipais, que constitui um indicador da atividade futura no segmento de construção de edifícios, a informação disponível relativa aos dois primeiros meses de 2021 aponta para uma retração no número de obras licenciadas, com uma quebra global de 11,6%, em resultado de reduções de 9,1% nas construções novas e de 18,1% nas obras de reabilitação.

No segmento da engenharia civil, o primeiro trimestre de 2021 foi "claramente positivo" ao nível dos contratos de empreitadas celebrados, com um aumento de 43% utilizando uma métrica temporalmente comparável, ou seja, tendo por base a informação conhecida a 15 abril de cada ano.

Quanto aos concursos de empreitadas de obras públicas promovidas, registou-se no primeiro trimestre "uma expectável diminuição do volume de concursos em termos homólogos", já que em março do ano passado ocorreu uma elevada concentração de grandes concursos de obras públicas.

Entre estas, destaque para as novas linhas de metro do Porto e de Lisboa e para a empreitada de modernização da Linha da Beira Alta, que totalizaram 872 milhões de euros.

Como resultado, a publicação de concursos de empreitadas de obras públicas de 969 milhões de euros de janeiro a março deste ano ficou 42% abaixo dos 1.663 milhões apurados no período homólogo de 2020.