Principal aplicação de transporte chinesa anuncia bicicletas partilhadas

A firma chinesa, equivalente ao Uber, afirmou ter chegado a acordo com o Bluegogo, para que as bicicletas azuis daquela empresa possam ser alugadas através da aplicação do Didi, sem exigir o pagamento de um depósito.

"O Didi espera trabalhar com mais parceiros para apoiar o crescimento sustentável da indústria dos transportes partilhados e para criar uma melhor experiência de mobilidade", disse a empresa em comunicado.

O uso de bicicletas partilhadas, cuja utilização é paga através da digitalização do código QR, registou um `boom` nas cidades chinesas, nos últimos dois anos.

Os pioneiros deste sistema no país foram estudantes da Universidade de Pequim, que criaram a marca Ofo, e em 2015 expandiram o negócio para além do campus universitário.

Desde o ano passado, o Ofo está também presente em Portugal, com 50 bicicletas disponíveis no concelho de Cascais.

A China tem 70 marcas diferentes a prestar aquele serviço e um total de 16 milhões de bicicletas espalhadas por diferentes cidades.

O Didi comprou, em meados de 2016, as operações da Uber na China, assumindo controlo total do mercado do país.

Na semana passada, deu o primeiro passo para a internacionalização, ao comprar uma participação na brasileira 99Taxis, aplicação de transporte privado líder do mercado em São Paulo e Rio de Janeiro.