Principal índice da bolsa de Lisboa passa a ser PSI a partir de março

"A metodologia do índice também será ajustada para melhorar a liquidez e a eficiência do índice e para melhor responder às necessidades dos utilizadores", refere o texto.

Os ajustamentos na metodologia do índice PSI passam a incluir a determinação de uma dimensão mínima para as empresas entrarem no índice na altura das revisões trimestrais e anuais e a eliminação do requisito de um número mínimo de constituintes.

Estas mudanças surgem depois de "um amplo processo de consulta pública", incluindo utilizadores portugueses e internacionais do índice e pretendem "melhorar a sua atratividade e qualidade", refere a Euronext.

As novas regras e designação entram em vigor em março de 2022 por ocasião da revisão anual.

O índice PSI20 integra atualmente apenas 18 cotadas.

A Euronext gere vários mercados bolsistas europeus, como Paris, Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Oslo e Milão.