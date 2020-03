Principal índice da bolsa de valores do Brasil paralisa pela terceira vez esta semana

Por volta das 10:22 locais (13:22 em Lisboa), quando o Ibovespa caía 11,65%, a 75.247 pontos, houve o acionamento do chamado "circuit breaker", termo em inglês usado para nomear um sistema automático de interrupção de operações devido a fortes flutuações no mercado de ações.

O sistema prevê uma interrupção inicial dos negócios por 30 minutos, quando houver uma queda de mais de 10% e, uma vez reaberto, outra interrupção de uma hora no caso de as quedas excederem os 15%.

Além do mercado e ações, a moeda brasileira está a sofrer grande desvalorização. O dólar operou em forte alta face à moeda brasileira, o real, superando pela primeira vez na história a marca de 5,01 reais para cada dólar.

O Banco Central do Brasil interferiu no mercado fazendo leilões de dólares à vista e conseguiu reduzir um pouco a desvalorização da moeda local.

Às 10:40 locais, a moeda norte-americana subia 3,62% face ao real e cada dólar era comercializado a 4,89 reais.

O mercado brasileiro tem sido muito afetado pela crise causada pelo novo coronavírus e pela volatilidade dos preços do petróleo.

Segundo os média locais, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, reconheceu que dependendo do impacto do Covid-19 a economia do país pode crescer 1% em 2020, valor muito abaixo da última estimativa oficial de 2,1% para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), divulgada esta semana pelo Governo brasileiro.