Privatizações em Angola já renderam quase 2 mil milhões de euros

"Até a data, já foram concluídos processos de privatização referentes a 84 activos e empresas, cujo valor total dos contratos corresponde a 869,55 mil milhões Kwanzas", lê-se no comunicado enviado à Lusa, que dá conta da segunda reunião deste ano da Comissão Nacional Interministerial responsável pela implementação do Programa de Privatizações (CNI-PROPRIV).

Até final do primeiro semestre, Angola "prevê concluir 48 processos, onde se destacam a conclusão dos processos no sector financeiro (ENSA, BAI, BODIVA), sector das telecomunicações (TV Cabo e Multitel), e no sector industrial (4.ª fase de privatização dos activos da ZEE, Secil Lobito - Companhias de Cimentos do Lobito e Unidades Industriais do Universo CIF)", ainda de acordo com o comunicado.

Dos 84 ativos privatizados, o setor da agricultura criou 389 postos de trabalho direto, com o setor industrial, onde estão as Zonas Económicas Exclusivas, a representarem mais de mil postos de trabalho, a que se juntam mais 393 novos postos nas unidades industriais têxteis e a manutenção dos 105 lugares nos setores do imobiliário e turismo.