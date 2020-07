Processo de atribuição de pensão passa a ser automático

Fátima Fonseca, secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa, explica que a medida só vai entrar em vigor no final do próximo ano.



A atribuição automática das reformas é uma das medidas integradas no programa Simplex para este ano e para o próximo.



A apresentação está marcada para esta quarta-feira, com a presença do primeiro-ministro.