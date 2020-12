Processo de migração da TDT termina na sexta-feira

João Cadete de Matos falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de uma audição sobre o regulamento do leilão do 5G, a requerimento do CDS-PP.

"Na próxima sexta-feira completa-se a migração" da TDT, "libertando assim a faixa dos 700 megahertz que é uma das faixas que será disponibilizada" para quinta geração móvel, disse o presidente da Anacom.

"É um processo que termina na Madeira", acrescentou.

João Cadete de Matos adiantou que durante o processo de migração da TDT, a Anacom recebeu "mais de 105 mil chamadas de apoio" e teve cerca de cinco mil pessoas que pediram apoio para fazer as suas sintonias.

"O processo do leilão está a decorrer de acordo com o calendário", tendo sido verificadas as qualificações dos candidatos, disse, entrando agora "na fase seguinte das licitações".

As licitações têm duas fases: uma para novos entrantes e outra principal.

"Contamos que durante o mês de janeiro, dependendo do número de rondas, ter o leilão concluído", acrescentou, salientando que o durante o primeiro trimestre serão atribuídas as licenças.