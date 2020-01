Produção automóvel sobe 17% em 2019 para quase 346 mil unidades e bate novo recorde

A produção automóvel bateu um novo recorde com quase 346 mil unidades em 2019, mais 17,4% do que no ano anterior, e foram vendidos 267.828 veículos automóveis, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.