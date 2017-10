Produção da EDP Renováveis aumenta 10% até setembro

Lusa17 Out, 2017, 18:37 | Economia

"O aumento da produção beneficia das adições de capacidade durante os últimos 12 meses juntamente com o maior recurso eólico", de 30%, contra 29% nos primeiros nove meses de 2016, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Até setembro de 2017, as operações na Europa, América do Norte e Brasil geraram 43%, 54% e 3% do total da produção.

Na Europa, a geração caiu 1% nos primeiros nove meses do ano, para 8,5TWh, "com a comparação anual impactada pelo excecional recurso eólico" registado nos primeiros nove meses de 2016 contra "um recurso eólico normalizado" no mesmo período de 2017. Em Espanha a produção desceu 6% e em Portugal caiu 5%.

Na América do Norte, a produção aumentou em 19% face ao mesmo período de 2016, totalizando 10,7 TWh, "refletindo o crescimento da capacidade instalada e o superior fator de utilização desses novos projetos", lê-se no documento.

Já no Brasil, a produção da EDPR aumentou para 564GWh como consequência das adições de capacidade com recurso eólico superior.