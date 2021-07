Produção da EDP Renováveis mantém tendência e sobe 5% no primeiro semestre

"A EDPR gerou 15,3 TWh de energia limpa no 1S21 [primeiro semestre de 2021] (+5% vs jun-20) evitando 10mt de emissões de CO2", com a Europa e América do Norte a representarem 38% e 59% do total de geração de energia, respetivamente, pode ler-se no comunicado da empresa hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa dá conta que na Europa a geração de energia aumentou 14% face a junho de 2020, "impactado pela maior capacidade instalada e maior recurso".

Por outro lado, na América do Norte registou-se uma diminuição de 1%, "refletindo a nova capacidade instalada em operação neutralizada pelo menor recurso e pelo impacto do evento único ERCOT [operador de energia no Texas]".

"No Brasil, a produção aumentou 27% devido à maior capacidade instalada em conjunto com maior recurso" refere ainda a EDPR.

A empresa refere também que se verificou um aumento de capacidade instalada para 12,6 gigawatts (GW), mais 1,15 GW que em junho de 2020, "com a Europa e América do Norte a representar 40% e 56% do portfólio, respetivamente".

"As adições de capacidade desde o início do ano foram de 0,7 GW e a EDPR tem neste momento 2,9 GW de capacidade em construção", dá ainda nota a subsidiária do grupo EDP, com sede em Madrid.

A empresa refere ainda que "no seguimento da conclusão com sucesso da transação de rotação de ativos nos EUA (participação de 68% num portfólio eólico com 405 MW), as adições líquidas desde o início do ano totalizam 0,4 GW".

No primeiro semestre do ano, a EDPR "alcançou um fator de utilização de 31%", uma diminuição de 0,5 pontos percentuais face a junho de 2020, "refletindo um Índice renovável de 95% do P50 esperado a longo-prazo de Fator de Utilização Bruto médio".

A empresa faz ainda referência à sua entrada no Vietname, que representa um primeiro passo para o estabelecimento da presença da EDPR na APAC [Ásia-Pacífico], onde a EDPR espera investir parte dos cerca de 5% alocados a outras geografias no contexto do plano de crescimento de 20 GW até 2025.