Produção da Galp Energia aumenta 8% no primeiro trimestre em termos homólogos

Lusa15 Abr, 2019, 09:09 | Economia

Os resultados, publicados na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), visam fornecer estimativas sobre as condições macroeconómicas operacionais e comerciais a que a Galp esteve sujeita no primeiro trimestre de 2019.

De acordo com a tabela publicada, os resultados foram sobretudo impulsionados pela atividade de Angola, com um aumento de 56%, e do Brasil (5%).

Na informação enviada à CMVM, a empresa frisa que os dados disponíveis são valores preliminares, sendo os resultados finais publicados em 29 de abril.

A produção média no indicador "working interest" registou igualmente um aumento de 8%, situando-se em 112,6 mil barris por dia.

A refinação e distribuição regista uma subida de 10% nas matérias-primas processadas, enquanto nas vendas de produtos refinados se verifica um aumento de 11%, face ao período homólogo.

As vendas totais de gás natural ou liquefeito mantiveram-se e as vendas a clientes diretos cresceram 6%.

No primeiro trimestre de 2018, a produção média da Galp aumentou 19%, puxada pelo negócio do Brasil, de acordo com os dados operacionais preliminares publicados por esta altura.