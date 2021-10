Produção da Galp no 3.º trimestre caiu 4% em termos homólogos, vendas subiram 15%

Nos dados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa sublinha que as informações agora conhecidas deverão ser consideradas provisórias, podendo diferir dos números finais, que serão divulgados a 25 de outubro.

Em relação às vendas de produtos petrolíferos a clientes no terceiro trimestre do ano, a Galp Energia refere que atingiram os 1,8 milhões de toneladas, uma subida de 15% relativamente ao período homólogo.

A Galp sublinha que os volumes de produtos petrolíferos "beneficiaram do aumento sazonal da mobilidade no Verão e da gradual recuperação económica na Península Ibérica".

Quanto às vendas de gás natural, que atingiram os 4,5 terawatt-hora (TWh) no terceiro trimestre, uma queda de 18% em termos homólogos e de 2% relativamente ao trimestre anterior, a empresa refere que refletem sobretudo "o efeito sazonal na procura, não havendo benefício para a Galp resultante do aumento verificado no preço do gás natural".

As vendas de eletricidade a clientes subiram 25% em termos homólogos e 7% relativamente ao trimestre anterior, para 1.086 gigawatt-hora (Gwh).

A empresa refere ainda que as margens de refinação recuperaram nos mercados internacionais, "suportadas sobretudo pelo aumento dos cracks de destilados médios".