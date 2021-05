Produção de carvão da Vale caiu no primeiro trimestre em Moçambique

"Devido à manutenção geral do complexo mineiro, a produção desacelerou e diminuiu 11% em comparação com o quarto trimestre de 2020, situando-se em 1,1 milhões de toneladas", referiu a Vale em comunicado.

Toda a produção disponibilizada foi vendida, acrescentou.

O resultado (EBITDA) do primeiro trimestre resultou num prejuízo de 235 milhões de dólares (192 milhões de euros) - ainda assim, uma melhoria de 61 milhões de dólares (50 milhões de euros) em relação ao trimestre anterior.

A empresa prevê que a mina ganhe uma nova dinâmica graças às obras realizadas "permitindo atingir um ritmo de produção de 15 milhões de toneladas no segundo semestre de 2021".

A produção total do ano "situa-se em 5,9 milhões de toneladas, refletindo os impactos da pandemia da covid-19", lê-se em comunicado.

As minas de carvão da Vale em Moatize produziram 8,8 milhões de toneladas em 2019, valor que diminuiu para 5,9 milhões de toneladas em 2020, refletindo os impactos da pandemia da covid-19, disse a empresa.

A Vale anunciou em janeiro que está a procurar um comprador para deixar a operação em Moçambique no âmbito do abandono global do carvão devido ao impacto no ambiente.

Aquele minério é um dos principais produtos de exportação de Moçambique e a Vale emprega cerca de 8.000 pessoas, perto de 3.000 trabalhadores próprios e os restantes subcontratados.