Produção de eletricidade da EDP sobe 7% no 1.º semestre

"A produção total de eletricidade aumentou 7% no primeiro semestre de 2018 face ao primeiro semestre de 2017, com um crescimento de 28% na produção a partir de fontes renováveis", lê-se na informação enviada pela empresa energética à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com os dados da empresa liderada por António Mexia, no período de referência, o fator médio de utilização ficou "estável", apesar de recursos eólico e solar "mais fracos" no segundo trimestre de 2018.

A produção hídrica subiu 72%, "impulsionada pela recuperação de recursos hídricos na P. Ibérica e no Brasil".

"Em Portugal, os recursos hídricos situaram-se em 15% acima da média histórica, refletindo-se em larga medida no reenchimento dos reservatórios, mais do que num acréscimo da produção de eletricidade", avançou a EDP.

Segundo o documento, o volume de eletricidade distribuída aumentou em todos os mercados da EDP, destacando-se Portugal a avançar 3,5% no primeiro semestre de 2018, em comparação com igual período do ano anterior, seguido por Espanha (1,6%).

Nos últimos 12 meses, a capacidade instalada subiu 2% para 26,8 Gigawatts (GW), 74% dos quais de energias renováveis.

Já a carteira de clientes da energética, na Península Ibérica, avançou 1,3% na eletricidade e 3,4% no gás.

Por sua vez, no Brasil, a eletricidade distribuída cresceu 1,1%, um crescimento "suportado pelo aumento do consumo do segmento industrial, sobretudo no Estado de São Paulo".

Na sessão de hoje, a EDP ganhou 0,20% para 3,47 euros.