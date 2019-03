Partilhar o artigo Produção de gás no campo Mamba, em Moçambique, começa até 2024 (ENI) Imprimir o artigo Produção de gás no campo Mamba, em Moçambique, começa até 2024 (ENI) Enviar por email o artigo Produção de gás no campo Mamba, em Moçambique, começa até 2024 (ENI) Aumentar a fonte do artigo Produção de gás no campo Mamba, em Moçambique, começa até 2024 (ENI) Diminuir a fonte do artigo Produção de gás no campo Mamba, em Moçambique, começa até 2024 (ENI) Ouvir o artigo Produção de gás no campo Mamba, em Moçambique, começa até 2024 (ENI)

Tópicos:

EXXON, ExxonMobil Eni CNODC National Oil Gas Exploration Development Corporation, Hidrocarbonetos ENH, Mamba, Mozambique Rovuma Venture,