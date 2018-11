Produção de petróleo na Guiné Equatorial sobe 6,5 por cento em outubro - OPEP

Lusa13 Nov, 2018, 15:49 | Economia

De acordo com o último relatório mensal da OPEP, publicado hoje, estes números são baseados em fontes secundárias da organização.

A Guiné Equatorial foi o país com menor produção petrolífera em setembro entre os 15 que integram a OPEP, imediatamente atrás de países como Gabão (186 mil barris por dia), República do Congo (324 mil barris por dia) e Equador (525 mil barris por dia).

O relatório da OPEP refere também que, em termos de "comunicações diretas", a Guiné Equatorial terá visto a sua produção diária em outubro descer 15.000 barris face a setembro.

Segundo os dados fornecidos por entidades oficiais à organização, a Guiné Equatorial terá produzido 108 mil barris de petróleo em outubro.

Nos últimos 20 anos, a exploração dos recursos petrolíferos foi o principal pilar para o crescimento da economia equato-guineense.

Para evitar uma dependência elevada da exploração do petróleo, o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), comprometeu-se, em setembro, a apoiar a diversificação económica no país, através de um programa que incidirá, entre outros, sobre a transformação agrícola.

De acordo com dados do BAD, a queda do preço do petróleo afetou os investimentos públicos, que em 2017 representaram 17,2% do Produto Interno Bruto (PIB) da Guiné Equatorial, diminuindo face aos 24,6% registados em 2013.